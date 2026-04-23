Rekor Kenaikan Kelahiran Terjadi di Korea Selatan, Tapi Tak Mampu Tahan Penurunan Penduduk

JawaPos.com – Jumlah kelahiran di Korea Selatan melonjak tajam pada Februari. Namun, lonjakan ini belum cukup untuk menahan laju penurunan populasi.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (23/4), total bayi yang lahir mencapai 22.898. Angka ini naik 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan ini menjadi yang tertinggi untuk Februari sejak pencatatan dimulai pada 1981. Secara jumlah, ini juga menjadi angka tertinggi sejak 2019.

Tren kenaikan kelahiran sebenarnya sudah terlihat sejak Juli 2024. Pemerintah mencatat peningkatan ini terutama didorong kelompok usia tertentu.

Perempuan di usia 30-an menjadi kontributor utama. Tingkat kelahiran pada awal 30-an naik signifikan, begitu juga pada akhir 30-an.

Sebaliknya, kenaikan pada perempuan usia akhir 20-an relatif kecil. Hal ini menunjukkan pergeseran usia melahirkan di Korea Selatan.

Tingkat fertilitas total juga ikut naik. Angkanya mencapai 0,93, naik 0,1 dibanding tahun sebelumnya.

Namun, angka ini masih jauh di bawah level penggantian populasi. Artinya, secara jangka panjang jumlah penduduk tetap terancam menyusut.

Di sisi lain, jumlah kematian mencapai 29.172 kasus. Meski turun 3,5 persen, angkanya masih lebih tinggi dibanding kelahiran.