Cerita Seorang Pelatih Kencan di Serial True to Love

Bagi pelatih kencan Deborah, hubungan cinta yang sempurna butuh strategi. Setiap momen harus disiapkan. Dia yakin hubungan yang direncanakan dengan apik bakal berakhir indah. Namun, apakah pesan itu berlaku buat hubungan pribadi Deborah?

---

YOON Bo-ra (Yoo In-na), yang punya nama panggung Deborah, adalah seorang pelatih kencan. Pamornya tak perlu diragukan. Bo-ra punya tiga buku self-help dengan penjualan terbaik dan show radionya sendiri. Kehidupan asmaranya pun indah. Dia berkencan dengan Noh Ju-wan (Chansung), putra pemilik franchise ayam goreng terkenal di Korea. Mereka telah berhubungan tiga tahun lamanya.

’’Kesempurnaan” Bo-ra membuat Han Sang-jin (Joo Sang-wook), bos Penerbit Jinri, tertarik mengajukan kerja sama. Tapi, niatan Sang-jin ditolak Lee Su-hyeok (Yoon Hyun-min), salah seorang editor dan publishing planner. Su-hyeok menilai, nasihat Bo-ra cuma omong kosong. Padahal, dia merasa tertampar dengan perkataan sang pelatih kencan yang pedas.

Baca Juga: Film Marui Video, Buka Kasus Pembunuhan Berujung Teror

Niatan kerja sama itu menemui jalan terjal. Su-hyeok, yang sengaja mengikuti tips Bo-ra di siarannya, justru putus dengan Yu-ri (Kim Ji-an). Yu-ri meminta putus karena setelah tiga tahun, tidak ada kejelasan hubungan. Su-hyeok kesal. Tapi, perjanjian kadung dibuat. Kesepakatan menerbitkan buku baru pun diteken.

Sayang, setelahnya, justru Bo-ra yang ditimpa nasib malang. Dia memergoki Ju-wan berselingkuh. Padahal, dia sudah berharap bakal dilamar dengan romantis. Perselisihan itu berbuntut panjang. Sahabat sekaligus manajer Bo-ra, Lee Yoo-jung (Sojin), sempat bertengkar dengan suaminya, Yang Jin-woo (Lee Sang-un), yang membela Ju-won. Dengan kehidupan asmara yang retak, apakah Bo-ra masih mampu memberikan nasihat kencan?

Serial romcom True to Love menyuguhkan banyak sudut pandang terkait hubungan. Tiap tokoh punya perspektif berbeda tentang cinta. Ada Bo-ra, si hopeless romantic. Sebaliknya, ada Su-hyeok yang merupakan tsundere: ’’dingin” di luar meski berhati hangat. Lalu, Sang-jin –yang pernah bercerai– memilih hubungan kasual ketimbang menjalin komitmen serius.

Baca Juga: Arus Mudik Lebaran 2023, Antrean di Rest Area Mulai Panjang

Kisah pun diperkaya lewat peran-peran pendukung. Misalnya, Yoo-jung dan Jin-woo, pasangan suami istri yang saling dekat meski hobi ribut. Ada pula cerita cinta pertama yang canggung, tapi menggemaskan antara Yeon Bo-mi (Kim Ye-ji), adik Bo-ra, dan Yang Jin-ho (Junhoe iKON).

Sutradara Lee Tae-gon menjelaskan, True to Love bukanlah ’’buku pintar” yang berisi solusi. ’’Lewat serial ini, kuharap akan banyak pertanyaan dan diskusi tentang bagaimana menghadapi masalah dalam percintaan. Kisahnya akan relatable karena mengulas bagaimana seseorang harus hidup dan mencinta,” paparnya dalam konferensi pers pekan lalu.

Yoo In-na, pemeran Bo-ra, mengatakan, True to Love adalah serial romansa pertamanya setelah tiga tahun. Drama terakhirnya adalah The Spies Who Loved Me. In-na menceritakan, Bo-ra punya sisi bold dan tangguh.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Daerah Kedua yang Ditangkap KPK Jelang Lebaran

Para cast pria –Yoon Hyun-min, Joo Sang-wook, serta Chansung– pun menilai, True to Love adalah genre yang unik. Meski merupakan genre romcom, tiap karakter punya penggambaran yang ’’dalam”. ’’Aku menikmati akting di genre ini. Kurasa, aku merasakan keseruan dari awal hingga akhir syuting,” papar Sang-wook. (fam/c7/ayi)