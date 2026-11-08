Pemda Lembata siapkan pembatasan pembelian BBM. (ANTARA)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, bersama PT Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta menyiapkan pembatasan pembelian untuk menjaga kelancaran pasokan kepada masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, mengatakan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan proses penyaluran BBM di Kabupaten Lembata berjalan lancar.
"Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait, disertai pengawasan langsung terhadap proses operasional penyaluran BBM. Kami berupaya memastikan setiap tahapan, mulai dari penerimaan pasokan hingga penyaluran ke SPBU, berjalan dengan baik agar kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani secara optimal," katanya, dikutip Minggu (8/11).
Dalam pertemuan bersama Bupati Lembata Petrus Kanisius dan jajaran pemerintah daerah, dibahas sejumlah langkah pengaturan pembelian BBM, termasuk penerbitan aturan pembatasan pembelian bagi kendaraan roda dua dan roda empat.
Pemerintah daerah juga menyiapkan penerapan skema ganjil-genap sementara untuk pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lembata bersama tim satuan tugas (Satgas) dan aparat penegak hukum dijadwalkan meninjau sejumlah SPBU untuk memantau kondisi pelayanan dan pelaksanaan distribusi BBM.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga bersama tim Fuel Terminal Maumere akan mengawasi langsung proses bongkar muat BBM yang dijadwalkan berlangsung pada dini hari.
Pengawasan tersebut dilanjutkan hingga proses pengiriman pasokan menuju SPBU guna memastikan seluruh tahapan operasional distribusi berjalan lancar.
Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat Lembata.
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