Kepemilikan SPBU Shell Berubah, Nama dan Produk BBM Tetap Dipertahankan

Suasana di salah satu SPBU Shell di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Shell Indonesia telah menyelesaikan pengalihan kepemilikan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia kepada SEFAS Group.
Dengan begitu, nantinya bisnis tersebut akan beroperasi melalui PT Isla Energy Indonesia yang saat ini dimiliki oleh SEFAS Group.
Corporate & Internal Communications Lead Shell Indonesia, Reza Fawzy, mengatakan meski kepemilikan bisnis beralih, merek Shell tetap digunakan di seluruh jaringan SPBU PT Isla Energy Indonesia.
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“Berdasarkan perjanjian lisensi merek, merek Shell akan tetap digunakan di seluruh jaringan SPBU PT Isla Energy Indonesia,” ujar Reza dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (30/10).
Reza mengatakan, pelanggan masih dapat mengakses produk bahan bakar minyak (BBM) Shell di jaringan SPBU tersebut.
Pengalihan kepemilikan ini diselesaikan berdasarkan perjanjian jual beli yang telah direvisi dengan SEFAS Group. Transaksi tersebut mencakup bisnis SPBU, kegiatan pasokan dan distribusi terkait, serta terminal BBM di Gresik, Jawa Timur.
Selain itu, pengalihan juga meliputi sekitar 200 SPBU Shell di Indonesia. Lebih dari 160 SPBU di antaranya merupakan stasiun pengisian yang dimiliki langsung oleh perusahaan (company-owned).
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