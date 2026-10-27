Antrean di SPBU di Berbagai Daerah, Pengamat: Hanya Puncak Gunung Es Masalah Tata Kelola Energi

JawaPos.com - Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi antrean masyarakat di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Indonesia. Fenomena ini dinilai menunjukkan rapuhnya tata kelola rantai pasok energi di Indonesia.

Pasalnya, kejadian antrean masyarakat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terjadi bergilir di sejumlah Provinsi di Indonesia mulai dari Sumatera Utara, Bali, hingga Sulawesi Selatan.

Pengamat Energi, Ahmad Redi, menyebut antrean mengular di SPBU hanyalah puncak gunung es dari tata kelola energi di Tanah Air.

"Cermin rapuhnya tata kelola rantai pasok energi yang langsung memukul mobilitas publik dan memicu inflasi logistik daerah. Penanganannya tidak boleh reaktif pemadam kebakaran, harus dievaluasi menyeluruh," ujar Redi dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).

Redi mengatakan, terdapat tiga pemicu utama dari kelangkaan BBM yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya jarak antara kuota yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, alokasi kuota BBM penugasan atau subsidi seperti Pertalite dan Solar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kerap tertinggal dibanding lonjakan konsumsi riil di daerah sentra pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, terdapat sejumlah kebocoran dan penyelewengan yang terjadi dalam penyaluran BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disalurkan PT Pertamina.

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"Masih maraknya perembesan atau penimbunan BBM subsidi ke sektor industri/tambang ilegal akibat lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput," ucapnya.