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Penulis: Djati Waluyo
Sabtu, 7 November 2026 | 00.58 WIB

Pertamina Ekspansi ke Aljazair, Akuisisi Hak Partisipasi 3 Lapangan Migas

PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi tiga lapangan hidrokarbon di Aljazair untuk memperkuat posisi global dan ketahanan energi nasional. (Istimewa) - Image

PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi tiga lapangan hidrokarbon di Aljazair untuk memperkuat posisi global dan ketahanan energi nasional. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) akuisisi di tiga lapangan hidrokarbon onshore atau lapangan minyak dan gas bumi (Migas) di daratan yang berlokasi di Cekungan Berkine, Aljazair.

Akusisi tersebut dilaukan oleh PT Pertamina Algeria EP (PAEP) melalui perjanjian akuisisi hak partisipasi (interest) Moeve dengan Cepsa Algérie, S.L.U. dan Cepsa (Rhourde El Rouni), S.L.U., yang merupakan anak perusahaan Moeve, salah satu perusahaan energi terintegrasi asal Spanyol.

Adapun, ketiga lapangan tersebut meliputi Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), dan Ourhoud (ORD). Seluruh proses penyelesaian transaksi masih berlangsung, termasuk persetujuan dari otoritas terkait di Aljazair.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan melalui aksi korporasi ini Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kontribusi di sektor energi global.

“Langkah ekspansi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan ketahanan energi nasional serta memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global,” ujar Simon dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (6/11).

Simon mengatakan, akuisisi hak partisipasi Moeve di tiga lapangan hidrokarbon di Cekungan Berkine merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Pertamina dalam pengelolaan aset hulu migas internasional.

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk memperkuat portofolio aset internasional serta mengoptimalkan potensi produksi migas melalui pengelolaan operasi yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PAEP merupakan anak perusahaan PT Pertamina Internasional EP (PIEP) yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai induk subholding sektor hulu.

PAEP mengelola operasional dan investasi minyak dan gas (migas) hulu Pertamina di Aljazair sejak tahun 2012. PAEP memegang peranan strategis dalam memperkuat bisnis hulu internasional Pertamina serta berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi sektor energi di Aljazair melalui investasi strategis bersama Sonatrach.

Selain memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global, melalui investasi strategis ini, Pertamina juga memperkuat implementasi semangat Bring the Barrel Home, yakni mengoptimalkan potensi produksi dari aset-aset hulu migas internasional untuk mendukung peningkatan pasokan minyak dan gas bagi Indonesia.

Editor: Edy Pramana
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