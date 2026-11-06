PLN Dorong Efisiensi Pembangkit Tanpa Mengabaikan Keandalan Pasokan Listrik

JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menegaskan keandalan pasokan listrik harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Suroso mengatakan kesiapan operasional pembangkit, penguatan sinergi antarentitas PLN Group, serta peningkatan efisiensi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kelistrikan.

“Keandalan pasokan listrik harus menjadi prioritas dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan. Melalui kesiapan pembangkit, penguatan sinergi, dan peningkatan efisiensi, PLN terus berupaya memastikan listrik tersedia secara andal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Suroso dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (6/11).

Penegasan tersebut disampaikan Suroso saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (31/10).

Dalam kunjungan perdana sebagai Direktur Utama PLN ke pembangkit yang dikelola PT PLN Indonesia Power (PLN IP) tersebut, Suroso bersama jajaran meninjau kondisi operasional dan kesiapan pembangkit.

PLTGU Tambak Lorok memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.697 megawatt (MW). Pembangkit tersebut menjadi salah satu penopang penting sistem kelistrikan Jawa Tengah, sehingga kesiapan operasionalnya berperan strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor produktif.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan kesiapan operasional, penguatan kompetensi insan perusahaan, serta peningkatan efisiensi menjadi aspek penting dalam menjaga performa pembangkit.