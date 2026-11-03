PLN EPI Amankan Pasokan LNG Masela 2,5 Juta Ton per Tahun Selama 18 Tahun

JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengamankan pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Wilayah Kerja (WK) Masela sebesar 2,5 juta ton per tahun atau million tonnes per annum (MTPA) yang dikontrak selama 18 tahun dengan total volume mencapai 37,5 juta ton atau setara 600 kargo LNG.

Pasokan LNG tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2030 untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit listrik PLN Group di berbagai wilayah Indonesia.

Kepastian pasokan diperoleh melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG antara PLN EPI dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement (HoA) LNG antara kedua pihak pada ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) pada Mei 2026.

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Plh. Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, pengamanan pasokan energi primer dalam jangka panjang menjadi bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi nasional.

“Pengamanan pasokan LNG dari WK Masela merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit PLN Group dalam jangka panjang. Dengan volume 2,5 MTPA selama 18 tahun, kami mendukung pengembangan lapangan hulu migas di Indonesia dengan menjadi fundamental buyer agar proyek pengembangan hulu migas dapat segera dieksekusi,” ujar Rakhmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (3/11).

Rahmad mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bentuk optimalisasi potensi gas bumi domestik untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

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Pengadaan LNG dari WK Masela juga sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Selain WK Masela, PLN EPI turut memperkuat diversifikasi sumber pasokan LNG melalui pengembangan portofolio South Hub. Pasokan tersebut bersumber dari sejumlah wilayah kerja migas, yakni Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, dan West Ganal.