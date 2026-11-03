Pertamina NRE Gandeng Agrinas Palma dan SGN, Perkuat Pengembangan Bioenergi

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk memperkuat pengembangan bioenergi nasional.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan pelaksanaan tiga agenda kerja sama. Pertama, pengumuman kembali nota kesepahaman pengembangan energi terbarukan bersama PT Agrinas Palma Nusantara.

Kedua, penandatanganan Heads of Agreement (HoA) terkait penjajakan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Ketiga, penandatanganan nota kesepahaman penjajakan riset dan pengembangan bioetanol generasi kedua (2G) berbasis produk samping perkebunan dan pengolahan tebu bersama SGN.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, mengatakan, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah strategis perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya bioenergi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioenergi, baik dari sektor perkebunan maupun industri pengolahan. Melalui kerja sama ini, kami ingin mengoptimalkan potensi tersebut bersama para mitra untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan memperkuat ketahanan energi nasional," ujar John dalam keterangan yang diterima, Selasa (3/11).

John menjelaskan, kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara diawali dengan pengumuman kembali nota kesepahaman pengembangan energi terbarukan yang sebelumnya telah disepakati pada 25 Mei 2026.

Agenda tersebut diwakili oleh Harsono Budi Santoso dan Gagah Guntur Aribowo, serta disaksikan Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa.

Kolaborasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan HoA oleh Harsono Budi Santoso dan Direktur Bisnis Agrinas Palma Nusantara Nurhidayat. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penjajakan kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas produksi FAME di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang memiliki kapasitas terpasang 600.000 ton per tahun.