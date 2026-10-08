Agrinas Palma Siapkan 1 Juta Hektare Lahan untuk Bahan Baku Bioetanol

Jajaran Direksi PT Agrinas Palma Nusantada (Persero) saat diskusi bersama media di Kantor PT Agrinas Palma Nusantara, Jakarta Selatan, Kamis (8/10). (Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyiapkan lahan hingga 1 juta hektare (ha) untuk mendukung pengembangan bahan baku bioetanol. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi terbarukan seiring rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan bauran bensin berbasis etanol hingga E20.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan perusahaan saat ini tengah memetakan lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi area tanaman energi. Komoditas yang disiapkan antara lain singkong, sorgum, dan jagung.
"Jadi kalau itu 1 juta kemudian produksi, sumber etanol yang lazim di dunia itu yang utama adalah dari tebu," kata Abdul dalam diskusi bersama media di Kantor PT Agrinas Palma Nusantara, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
Menurut Abdul, kebutuhan pengembangan bahan baku alternatif muncul karena produksi etanol dari industri tebu domestik belum cukup apabila penggunaan campuran etanol dalam bensin terus ditingkatkan.
Di sisi lain, produksi tebu nasional saat ini masih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan gula. Sementara molases atau tetes yang merupakan produk samping pengolahan tebu juga telah terserap untuk kebutuhan industri lain, termasuk pangan.
Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, Agrinas telah menghitung peluang pengembangan bioetanol berbasis singkong.
Berdasarkan perhitungan awal, biaya produksi singkong untuk kebutuhan bioetanol berada di kisaran Rp6.300 per liter dan dapat mencapai sekitar Rp8.000 per liter setelah memasukkan sejumlah komponen biaya lainnya.
"Kami menghitung bukan dari labanya, tapi dari harga pokok. Untuk memproduksi singkong 30 ton itu biayanya sekian, maka dibagi itu ketemunya singkong harganya Rp704. Katakanlah ditambah biaya-biaya lain, bunga bank dan seterusnya, paling tidak Rp8.000. Hari ini pemerintah menetapkan harga acuan pembelian etanol Rp10.800," ujarnya.
Dengan perhitungan tersebut, Abdul Ghani menilai pengembangan bioetanol memiliki peluang untuk berjalan secara komersial tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.
Pertamina juga berpotensi menjadi pembeli hasil produksi atau off-taker untuk memenuhi kebutuhan campuran bahan bakar dalam implementasi E20.
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