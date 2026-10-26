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Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.15 WIB

Mendiktisaintek Sebut Program Bioetanol E50 Berpotensi Buka 320 Pabrik Etanol

Ilustrasi bioetanol. (Istimewa) - Image

Ilustrasi bioetanol. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa program pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol 50 persen atau E50 berpotensi membuka 320 pabrik etanol baru di dalam negeri.

"Untuk kebutuhan E50, kita perlu mendirikan pabrik etanol sebanyak 320 unit, masing-masing berkapasitas 60 ribu kiloliter," kata Brian dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut dia, pengembangan industri etanol menjadi salah satu peluang untuk mengalihkan belanja impor energi menjadi aktivitas industri di dalam negeri.

Ia mengatakan, Indonesia selama ini mengeluarkan sekitar 30 miliar hingga USD 50 miliar untuk impor energi.

Ia menilai program E50 dan B50 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.

Brian menekankan penguatan industri perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Perguruan tinggi, menurut dia, dapat berkontribusi melalui riset, pengembangan teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

Ia mengatakan perguruan tinggi juga terbuka untuk menerima penugasan dari industri maupun Danantara guna mendukung pengembangan sektor industri melalui riset dan diseminasi pengetahuan.

"Kita jangan khawatir dengan regulasi-regulasi yang ada. Bukan berarti kita menabrak regulasi, tetapi kita bisa melakukan deregulasi, penyusunan regulasi yang baru, dan sebagainya," ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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