Bahlil Ingatkan Pengusaha Tambang, Jangan Keruk Batu Bara seperti Orang Kelaparan

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengingatkan pengusaha tambang untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan dengan tata kelola yang baik dan benar.

Menurutnya, eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara tidak boleh dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar global.

Ia mengaku menerima sejumlah masukan dan keluhan dari para pengusaha pertambangan terkait pengelolaan sektor minerba di Indonesia.

“Dalam pengelolaannya, ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu semua. Saya selalu mendapat masukan terhadap keluhan teman-teman pengusaha. Kita harus mengelola sumber daya alam kita itu dengan cara tata kelola yang baik dan benar,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex, di Jakarta, Senin (2/11).

Baca Juga:Komdigi Klaim Beri Waktu Tanggapan Platform 24 Jam Sebelum Takedown Ujaran Kebencian

Bahlil mengatakan, meminta pengusaha tambang untuk tidak mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi mengejar keuntungan.

"Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan orang yang berpuasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi pasar batu bara global yang mengalami tekanan akibat tingginya pasokan dari Indonesia. Menurutnya, konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sementara volume batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai 1,3 miliar ton.

Pada 2025, kontribusi Indonesia terhadap perdagangan batu bara dunia mencapai 540 juta ton. Besarnya pasokan tersebut dinilai turut memengaruhi harga batu bara di pasar internasional.