Bahlil Lantik Arsyadany Ghana Akmalaputri Jadi Dirjen Ketenagalistrikan ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANTARA)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Arsyadany Ghana Akmalaputri, sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian ESDM.
Selain penunjukan Dirjen Gatrik, Bahlil juga melakukan pergeseran jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Inspektorat Jenderal, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
Di lingkungan Ditjen Migas, Agung Kuswardono, yang sebelumnya menjabat Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi kini ditunjuk menjadi Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.
Diyan Wahyudi, yang sebelumnya menjabat Perencana Ahli Madya dipercaya menjadi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sementara Sugiarto, yang sebelumnya menjabat Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya kini mengisi posisi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
Pergeseran jabatan juga menyasar jajaran Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE. Harris, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Ditjen EBTKE kini menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan.
Adapun Ariana Soemanto, yang sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ditunjuk menjadi Sekretaris Ditjen EBTKE. Ahmad Amiruddin, yang sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan kini menduduki jabatan Direktur Energi Baru di Ditjen EBTKE.
Di lingkungan Inspektorat Jenderal ESDM, Maompang Harahap, yang sebelumnya menjabat Inspektur III kini menjadi Inspektur II. Sementara Bobby Irawan, dilantik menjadi Inspektur III.
Selain itu, Hendra Gunawan yang sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi ditunjuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
R.R. Nur Widyasari, yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kini dipercaya menjadi Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
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