20 Tahun Berkarier di PLN, berikut Profil Arsyadany Ghana Akmalaputri Dirjen Gatrik Baru

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menunjuk Arsyadany Ghana Akmalaputri menjadi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik).

Penunjukan tersebut menambah panjang perjalanan karier Arsyadany di sektor kelistrikan. Perempuan kelahiran Semarang, 25 Oktober 1982, itu telah meniti karier di PLN selama hampir dua dekade, dengan pengalaman di bidang teknis, perencanaan, komunikasi korporat, hingga manajemen perusahaan.

Arsyadany memulai kariernya di PLN pada 2006 sebagai Terampil Utama SCADA Teknologi Informasi di PLN Area Pengatur Distribusi Bali. SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan jaringan kelistrikan.

Dari posisi awal tersebut, Arsyadany kemudian menempati sejumlah jabatan strategis. Dia pernah menjadi Manajer Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah, Manajer Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur, hingga Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kariernya kemudian berkembang ke bidang komunikasi korporat. Pada 2020, Arsyadany dipercaya menjabat Vice President Public Relations PLN. Dia selanjutnya mengemban posisi Executive Vice President Stakeholder Management dan Board of Directors (BoD) Support, serta Executive Vice President Umum dan Aset Properti PLN.

Pada 18 Juni 2025, Arsyadany diangkat sebagai Direktur Distribusi PLN melalui keputusan pemegang saham. Dia menggantikan Adi Priyanto dalam jajaran direksi perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Latar Belakang Pendidikan Dari sisi pendidikan, Arsyadany merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 2004. Dia kemudian melanjutkan pendidikan magister Manajemen Bisnis di Universitas Diponegoro dan menyelesaikannya pada 2017.

Arsyadany juga mengikuti sejumlah program pengembangan kepemimpinan, di antaranya Operational Excellence Through Leadership dan Leadership Program for Executive Leaders di Queensland University pada 2016, serta Authentic Leader Development di Harvard Business School pada 2023.