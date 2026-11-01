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Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 1 November 2026 | 23.29 WIB

Pertagas Teken Kontrak Pasokan Gas 3 BBTUD, Berlaku hingga 2031

Petugas PGN memantau aliran gas pada jaringan pipa transmisi. Swap gas domestik perkuat pasokan energi nasional. (PGN) - Image

Petugas PGN memantau aliran gas pada jaringan pipa transmisi. Swap gas domestik perkuat pasokan energi nasional. (PGN)

JawaPos.com - PT Pertamina Gas (Pertagas) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan EMP Bentu Limited dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk penyaluran gas bumi dengan volume 2–3 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) selama lima tahun hingga 31 Desember 2031.

Melalui kerja sama ini, Pertagas bersama PGN akan menyalurkan gas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja EMP Bentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor industri maupun kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan, pasokan gas dari EMP Bentu akan mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen Pertagas dan pelanggan PGN.

“Pertagas akan mengoptimalkan pemenuhan gas untuk pelanggan sektor Produksi Minyak Bumi (Lifting) di Siak-Riau sebagai bentuk dukungan untuk pemenuhan target lifting nasional,” ujar Indra dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (1/11).

Indra mengatakan, keandalan pasokan gas di sektor hulu migas tidak hanya penting untuk menjaga produksi nasional.

Ia menyebut, pemanfaatan gas bumi juga dinilai dapat mendukung upaya dekarbonisasi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, khususnya di sektor hulu migas.

“Pertagas berkomitmen mendukung target peningkatan produksi migas untuk mencapai swasembada energi nasional sejalan dengan Asta Cita Pemerintah,” ujarnya.

Sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi, Pertagas menyatakan berkomitmen memperkuat distribusi energi nasional.

Perusahaan tersebut menghubungkan pasokan energi dari sektor hulu migas dengan kebutuhan industri, pelaku usaha, hingga konsumen rumah tangga.

Keandalan rantai pasok energi diharapkan dapat mendukung keberlangsungan kegiatan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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