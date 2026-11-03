Terima 25 Kargo LNG, PGN LNG Indonesia Amankan Pasokan Gas untuk Industri serta Pembangkit Listrik

JawaPos.com - PT PGN LNG Indonesia mencatat penerimaan 25 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) dengan total volume mencapai 67,24 juta MMBTU hingga Triwulan III 2026.

Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia Nofrizal mengatakan volume penyaluran gas hasil regasifikasi LNG atau Ex-LNG yang dilakukan perusahaan sebesar 65,01 juta MMBTU lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy)

Ia mengatakan capaian operasional tersebut mencerminkan keandalan perusahaan dalam menjaga pasokan energi bersih bagi kebutuhan industri dan pembangkit listrik nasional.

“Penerimaan 25 kargo LNG hingga Triwulan III 2026 ini menunjukkan keandalan operasional dan upaya PGN LNG dalam memastikan kestabilan pasokan energi bersih bagi industri maupun pembangkit listrik nasional. Kami terus berupaya mengoptimalkan seluruh fasilitas pendukung agar pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Nofrizal dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (3/11).