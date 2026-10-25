Pertamina Tambah Pasokan BBM di SPBU di Seluruh Indonesia

Ilustrasi SPBU milik Pertamina Patra Niaga. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM), jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pertamina mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Langkah tersebut merupakan upaya Pertamina untuk terus memperkuat pasokan dan distribusi BBM, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi.
Adapun tiga komitmen strategis Pertamina untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat, yakni penambahan pasokan, penambahan jam operasi, serta layanan tambahan lainnya.
Simon mengatakan dengan adanya penambahan pasokan BBM dan penguatan keandalan proses distribusi hingga ke SPBU, diharapkan dapat mendukung penguatan stok BBM yang memadai di setiap daerah.
Lalu untuk penambahan jam operasional, mobil tangki dan petugas SPBU, diterapkan pada kondisi tertentu ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih andal dan optimal.
"Penambahan jam operasional dimulai dari terminal BBM hingga saat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Penyediaan layanan tambahan akan diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
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