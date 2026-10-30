Bukan Sekadar Tambang, Mineral dan Batu Bara Punya Peran Penting untuk Pembangunan

JawaPos.com - Selama ini banyak orang menilai bahwa mineral dan batu bara adalah bagian dari sumber daya alam untuk ditambang. Di balik semua itu, mineral dan batu bara punya peran penting dalam pembangunan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, mineral dan batu bara berperan penting dalam untuk bangsa dan pembangunan. Minerba memenuhi kebutuhan energi, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong investasi, serta membuka lapangan kerja di berbagai daerah.

Peran besar itu harus diimbangi pengelolaan yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, Kementerian ESDM menggelar Minerba Convex 2026 yang dijadwalkan pada pada 2-3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Minerba Convex 2026 juga menghadirkan konsultasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penghargaan bagi badan usaha, hingga zona edukasi untuk generasi muda.

"Tema Minerba Convex tahun ini adalah 'Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat'," ujar Tri dalam konferensi pers Minerba Convex 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

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Lebih jauh Tri mengatakan, Minerba Convex 2026 menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk memahami peran strategis subsektor mineral dan batu bara dalam pembangunan Indonesia.

Sehingga, Minerba Convex 2026 tidak pameran semata. Salah satu programnya adalah Coaching Clinic, yang menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan bagi badan usaha dalam menyusun dan mengajukan RKAB.

Ajang ini juga menghadirkan Apresiasi Minerba sebagai penghargaan bagi badan usaha yang menunjukkan kinerja dan kontribusi positif dalam pengelolaan subsektor mineral dan batu bara.