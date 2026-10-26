43 Temuan Migas Ditawarkan ke Investor

JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi berupa 43 temuan minyak dan gas bumi (migas) di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi.

“Terdapat peluang investasi bagi investor, yakni pengembangan 43 temuan migas di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Bali, Senin (26/10).

Dari 43 cekungan migas yang telah dieksplorasi tersebut, terdapat cekungan yang berstatus sebagai underdeveloped discoveries atau temuan migas yang belum dikembangkan, serta rencana pengembangan lapangan migas yang tertahan atau stranded PODs.

Rikky menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen yang mencerminkan besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi nasional.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia memiliki cadangan terbukti minyak sebesar 2,3 miliar barel dan gas bumi sebesar 35 triliun kaki kubik (TCF) yang tersebar di 168 blok migas.

“Peluang pengembangan mencakup wilayah yang telah berproduksi maupun kawasan eksplorasi baru,” ujar Rikky.

.

Oleh karena itu, selain menawarkan para investor untuk mengembangkan 43 temuan migas di cekungan yang telah dieksplorasi, Rikky juga menawarkan para investor untuk memanfaatkan peluang investasi di 20 cekungan yang telah berproduksi, maupun melakukan eksplorasi di 65 cekungan frontier atau wilayah yang masih minim kegiatan eksplorasi.

“Prioritas kami adalah mempertemukan potensi dengan strategi investasi yang tepat, serta mempercepat konversi potensi menjadi produksi,” ucap Rikky.