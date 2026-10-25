Bahlil Naikkan Target PNBP ESDM Rp 28 Triliun, Bidik Rp 165 Triliun 

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menaikan target pendapatan negara bukan pajak dari sektor ESDM pada 2026 sebesar Rp 28 triliun.

Ia mengatakan, sampai dengan September 2026 penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral sudah mendekati target setahun.

"Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (25/10).

Adapun, angka Rp 28 triliun di atas target APBN 2026 sebesar Rp 136,18 triliun. Hingga September 2026, PNBP sudah terkumpul Rp 127,71 triliun atau 93,78 persen dari target, dengan sisa tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Sedangkan untuk tahun 2025, PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp 138,4 triliun atau 108,56 persen dari target Rp 127,49 triliun.

Bahlil mengatakan, penerimaan tetap terjaga meski pemerintah menahan laju produksi batu bara. Produksi 2026 ditata lebih rendah dibandingkan 2025 yang bengkak di atas 800 juta ton, karena pemerintah memilih nilai tambah, bukan sekadar volume.

Hasilnya, PNBP sumber daya alam batu bara telah mencapai 92,02 persen dari target APBN per September 2026.

Sementara itu, pada sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) juga ikut menopang PNBP sektor ESDM pada 2026. Ia menjelaskan, pada 2025, lifting minyak melampaui target untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir, mencapai sekitar 605,9 ribu barel per hari.