Proyek RDMP Balikpapan Masuk Tahap Akhir, Bahlil: Sudah 99 Persen, Tinggal Perintil-perintilnya

Lokasi pembangunan RDMP Balikpapan. Progress saat ini sudah mencapai mencapai 46,92 persen. (Pertamina)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) memasuki tahap akhir.
Ia mengatakan, proyek yang disiapkan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan tersebut sudah siap 99 persen atau sudah hampir selesai.
“RDMP keseluruhan sudah 99 persen, sudah selesai. Cuman apa ya, perintil-perintilnya lah, biasalah barang baru kan. Barang baru itu kan ada karet-karetnya, kira-kira begitulah. Tapi insyaallah kita akan selesaikan," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (25/10).
Bahlil mengatakan, pekerjaan yang tersisa dalam proyek tersebut berupa penyesuaian teknis dan commissioning peralatan baru agar kilang siap beroperasi optimal.
Meskipun kilang tersebut belum beroperasi, Bahlil memastikan pasokan BBM tetap terjaga. Bahlil menegaskan stok BBM nasional aman dan memenuhi standar minimum. Pertalite cukup untuk 16 hingga 18 hari, sedangkan BBM nonsubsidi RON 92, 95, dan 98 di atas 20 hari.
“Solar pun tidak menemui kendala karena kebutuhan nasional sudah terpenuhi tanpa impor,” ujarnya.
Bahlil juga meminta Pertamina mengoptimalkan distribusi, agar BBM subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan penyaluran juga ditingkatkan bersama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (TNI/Polri), terutama untuk menindak tegas pelaku penimbunan.
Bahlil mengungkapkan, fenomena El Nino memicu pendangkalan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sehingga jalur pengiriman BBM sempat terganggu. Pertamina mengatasinya dengan memanfaatkan kapal sebagai penampungan terapung (floating storage), lalu menyalurkan BBM ke daerah tujuan lewat jalur darat.
Untuk jangka panjang, harapan besar ada pada RDMP Balikpapan. Proyek Strategis Nasional ini bernilai investasi 7,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 126 triliun, salah satu investasi BUMN terbesar di satu lokasi.
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