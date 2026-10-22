Bahlil Pede PNBP ESDM Tembus Rp 160 Triliun pada 2026, Batu Bara jadi Andalan

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, optimistis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor ESDM akan melampaui target pada tahun 2026.

Ia menargetkan, PNBP dari sektor ESDM dapat mencapai Rp 160 triliun dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 133 triliun.

“Pendapatan PNBP kita dari (target) Rp 133 triliun itu bisa mencapai Rp 160 triliun lebih,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Bahlil menjelaskan, optimistis capaian PNBP pada 2026 melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026 dikarenakan meningkatnya kinerja ekspor komoditas tambang yang tetap kuat dan melampaui target awal devisa.

"Ekspor kita target devisa dari batu bara kita melebihi target kita targetnya USD 27 miliar ini akan bisa mencapai di atas USD 30 miliar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PNBP sektor ESDM berasal dari sejumlah subsektor, meliputi minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), panas bumi, serta penerimaan lainnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan PNBP dari subsektor minerba mencapai Rp 134 triliun pada 2026. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp 124,7 triliun.

Kenaikan target itu antara lain didorong oleh potensi peningkatan harga sejumlah komoditas, seperti timah, nikel, dan emas.