Cegah Kanker Serviks sejak Dini, Sri Suparni Bahlil Dorong Vaksinasi HPV bagi Perempuan

JawaPos.com - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar vaksinasi human papillomavirus (HPV) di empat kota serta menyediakan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS).

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Suparni Bahlil mengajak perempuan untuk tidak menunggu sakit sebelum memeriksakan kesehatan.

”Bukan berarti kita sakit dulu baru ke rumah sakit. Jadi, ayo kita sama-sama lebih peduli kepada diri kita sendiri. Karena kita sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, ini perannya sangat penting. Kalau kita sehat, insyaallah keluarga juga akan sehat,” ujar Sri Suparni dilansir dari Antara.

Kegiatan tersebut dibuka di GOR Bulu Tangkis Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/10), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81.

Vaksinasi HPV diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Cepu.

Dari total 784 peserta yang terdaftar di empat kota tersebut, sebanyak 446 orang merupakan peserta di Jakarta.

Kegiatan itu mendapat dukungan Badan Geologi, tenaga kesehatan, Rumah Sakit Dharmais, PT Bio Farma, serta Yayasan Kanker Payudara Indonesia.

Sri Suparni menjelaskan, kegiatan tersebut secara khusus menyasar pegawai perempuan dan anggota DWP Kementerian ESDM untuk membangun kesadaran menjaga kesehatan, dimulai dari lingkungan terdekat sebelum diperluas kepada masyarakat.