BP-Inpex Rogoh USD 42,7 Juta Garap WK Migas Agung I dan II, Hak Partisipasi Imbang

JawaPos.com – Langkah dua raksasa Perusahaan energi dunia, British Petroleum (BP) dan Inpex Corporation dalam membagi hak partisipasi (participating interest/PI) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas (WK Migas) Agung I dan Agung II Bali menjadi sinyal kuat bahwa potensi energi di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Keputusan investasi senilai USD 42,7 juta ini sekaligus membuktikan tingginya kepercayaan investor global terhadap iklim usaha hulu migas di Tanah Air.

Melalui Keputusan Menteri ESDM pada 7 September 2026, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas mengumumkan porsi kepemilikan PI pada kedua Wilayah WK eksplorasi laut dalam itu kini berimbang, yakni masing-masing 50 persen.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti mengatakan bahwa aksi korporasi tersebut merupakan kabar baik karena dua perusahaan tersebut memiliki rekam jejak gas terbesar di Indonesia.

"Perusahaan sebesar ini memilih wilayah dengan hati-hati karena anggaran eksplorasinya diperebutkan oleh puluhan negara. Mereka juga datang ke wilayah perbatasan,” katanya dikutip Jumat (16/10).

Dari sisi portofolio industri, Yayan menjelaskan bahwa keterlibatan BP dan Inpex memegang peranan yang sangat strategis dalam peta jalan ketahanan energi nasional. Keduanya dikenal memiliki kapasitas finansial dan teknologi tinggi dalam mengelola blok-blok migas jumbo di Tanah Air.

BP saat ini tercatat sebagai produsen gas terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SKK Migas periode Januari–Juli 2026, BP Berau menyumbang sekitar 1.478 MMSCFD atau 28 persen dari total penyaluran gas nasional, yang sebagian besar bersumber dari fasilitas Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Proyek lanjutan BP seperti Ubadari dan fasilitas penangkapan karbon (CCUS) senilai USD 7 miliar juga diproyeksikan membuka pasokan 3 TCF gas baru mulai 2028.