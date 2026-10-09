Pernah Alami Listrik Padam Total, Pulau Jeju Korea Kini Kejar Target Bebas Karbon pada 2035

Bus-bus di stasiun pengisian hidrogen di Pulau Jeju, Korea Selatan. (Kyodo)

JawaPos.com - Pulau Jeju di Korea Selatan mempercepat upaya mencapai netralitas karbon pada 2035 dengan mengandalkan energi terbarukan, kendaraan listrik, hidrogen, hingga pengolahan sampah menjadi listrik. Pulau wisata yang pernah mengalami pemadaman listrik total itu kini berupaya membangun kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (9/10), Jeju mulai mengejar kemandirian energi setelah mengalami pemadaman listrik total pada awal 2000-an akibat gangguan pada kabel bawah laut yang menghubungkan pulau tersebut dengan daratan utama Korea Selatan.

Kejadian itu mendorong pemerintah daerah mencari sumber energi alternatif. Angin dan sinar matahari kemudian menjadi andalan dalam program Carbon Free Island 2030 yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi berbasis karbon.

"Apa sumber daya yang paling mudah diakses di Jeju? Jawabannya adalah angin dan matahari. Pemanfaatan energi terbarukan secara lebih luas menjadi inti dari program Carbon Free Island 2030," kata Oh Gyeong Seop, Direktur Divisi Industri Energi Provinsi Jeju.

Setelah menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan jaringan listrik dan penyimpanan energi, pemerintah daerah memperluas target pada 2024. Jeju kini menargetkan netralitas karbon di seluruh sektor pada 2035.

Target tersebut mencakup produksi energi terbarukan sebesar 7 gigawatt dan hidrogen sebanyak 60.000 ton untuk mengimbangi emisi karbon sebesar 4,74 juta ton.

Data pemerintah daerah menunjukkan energi terbarukan menyumbang 24,3 persen pasokan listrik Jeju pada akhir 2025. Angka itu menjadi yang tertinggi di Korea Selatan, jauh di atas porsi energi terbarukan secara nasional sebesar 10,6 persen pada 2024.

Kendaraan listrik mendominasi lebih cepat

Jeju juga memimpin adopsi kendaraan listrik (EV) di Korea Selatan. Kendaraan listrik mencakup 11,9 persen dari total kendaraan di pulau tersebut, hampir tiga kali lipat rata-rata nasional yang sebesar 4,1 persen.

Salah satu faktor pendukungnya adalah jaringan pengisian daya yang mencapai sekitar 28.000 titik. Sekitar 8.500 di antaranya merupakan fasilitas publik, sedangkan sisanya dimiliki pihak swasta.

Kim Deok Ho, pengemudi taksi berusia 73 tahun yang rutin mengantar wisatawan berkeliling Jeju, mengaku telah menggunakan kendaraan listrik selama lebih dari enam tahun.

Dia menyebut mobil listriknya sebagai "peralatan rumah tangga yang bisa berjalan", bukan sekadar mobil. Menurut Kim, biaya perawatannya hampir nol karena dia tidak perlu rutin mengganti oli mesin atau kampas rem seperti pada mobil konvensional.

"Dengan mobil listrik, yang perlu saya lakukan hanya mencolokkannya untuk mengisi daya pada akhir hari," katanya.