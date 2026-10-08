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Djati Waluyo
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik, Prabowo: Bukti Nyata Hilirisasi Kita Benar

Presiden RI Prabowo Subianto ke Halmahera Tengah bukan hanya menjadi momentum penting bagi perkembangan industri. (Tim Presiden) - Image

Presiden RI Prabowo Subianto ke Halmahera Tengah bukan hanya menjadi momentum penting bagi perkembangan industri. (Tim Presiden)

JawaPos.com - Ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara di klaim menjadi bukti strategi hilirisasi Indonesia berada di jalur yang tepat.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan ekspor perdana tersebut merupakan salah satu langkah penting bagi program hilirisasi industri di Indonesia.

“Hari ini ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah penting. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi hilirisasi kita benar dan akan kita teruskan dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo dalam peresmian proyek industri hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).

Prabowo mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah mengelola kekayaan alam Indonesia agar memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meluncurkan 11 proyek hilirisasi di kawasan IWIP. Proyek tersebut terdiri atas empat proyek industri yang memasuki tahap komersial dan tujuh proyek industri baru yang mulai dibangun.

Ia menyebut, perkembangan investasi di kawasan IWIP menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai sekitar USD 20 miliar, dengan rencana pengembangan investasi sebesar USD 7 miliar ke depan.

Pengembangan kawasan industri tersebut juga telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Capaian itu, menurut Kepala Negara, menunjukkan bahwa pembangunan industri terus bergerak dan memberikan optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

“Mereka yang mengatakan bahwa Indonesia gelap, collapse, Indonesia akan collapse. Tiap bulan diramalkan kita akan collapse. Tapi hari ini saya datang, saya lihat masa depan Indonesia cerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, komitmen untuk memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan para investor yang telah menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan para mitra kepada Indonesia harus dijaga, dan kemitraan tersebut merupakan bagian dari kehormatan bangsa Indonesia.

“Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita,” ungkapnya.

Editor: Bintang Pradewo
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