Era Prabowo, Kontribusi Hilirisasi dalam Investasi Naik Jadi 30 Persen

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. (Tim Media Presiden)
JawaPos.com - Komposisi investasi di Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan investasi yang masuk ke Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen.
Menariknya, kontribusi hilirisasi dalam porsi investasi yang masuk ke Indonesia juga mengalami kenaikan hingga mencapai 5 persen.
“Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk, dan lebih dari 75 persen terealisasinya di luar Jawa dari hilirisasi. Kita melihat hilirisasi ini akan terus meningkat ke depannya,” ujar Rosan dalam peresmian proyek industry hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).
Rosan mengatakan, investasi yang masuk untuk program hilirisasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi industri. Ia mencontohkan, seperti di Maluku Utara dengan Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berfokus pada hilirisasi produk nikel.
Menurutnya, dengan adanya industri di Maluku Utara juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Rosan mengatakan, industri pengolahan mampu menyumbang hamper setengah dari pendapatan domestik bruto (PDB) Maluku Utara.
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“Provinsi ini tidak lagi sekadar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industry,” ucapnya
Adapun, Produk hasil hilirisasi dari Maluku Utara juga semakin beragam. Ekspor tidak lagi bertumpu pada bijih mineral mentah, tetapi telah bergerak ke produk olahan seperti feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate hingga cobalt.
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