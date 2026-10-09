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Djati Waluyo
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Investasi Rp 180 Triliun Masuk IWIP, Hilirisasi Nikel Merambah Industri Baterai hingga Aluminium

Presiden Prabowo Subianto melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10). (Antara) - Image

Presiden Prabowo Subianto melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10). (Antara)

JawaPos.com - Kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, memasuki babak baru pengembangan hilirisasi. Hal ini ditandai dengan peluncuran 11 proyek hilirisasi senilai Rp 180 triliun dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) pada Kamis (8/10).

Presiden Direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kevin He, mengatakan perkembangan tersebut memperluas mata rantai industri di kawasan IWIP.

Ekosistem industri yang sebelumnya berfokus pada pengolahan dan pemurnian nikel kini berkembang ke produksi material baterai, baterai kendaraan listrik, aluminium, truk dan alat berat listrik, hingga komponen pendukung energi terbarukan. 

IWIP telah memasuki fase baru. Dari pengolahan dan pemurnian nikel, kini semakin banyak mata rantai industri hadir dan terhubung di dalam kawasan, mulai dari bahan baku baterai, aluminium kendaraan listrik, truk dan alat berat listrik,” ujar Kevin di sela acara peresmian proyek industri hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).

Dia menilai, pengembangan hilirisasi perlu dilanjutkan hingga mencakup industri manufaktur berteknologi tinggi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

“Bagi kami, perkembangan ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi harus berlanjut menjadi industri manufaktur dengan teknologi, investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah yang semakin besar di Indonesia,” ujarnya.

Kevin mengatakan, perluasan industri di IWIP juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kebutuhan barang dan jasa, serta terbukanya peluang usaha baru.

Saat ini, lebih dari 100.000 karyawan menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri Weda Bay. Adapun 11 proyek yang diluncurkan tersebut diproyeksikan membuka hingga 13.950 lapangan kerja.

Editor: Estu Suryowati
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