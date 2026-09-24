Kementerian ESDM Pastikan Elektrifikasi Rumah Tangga Tuntas Pada 2029

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga di seluruh Indonesia mencapai 100 persen pada 2029 mendatang. Untuk mendukung itu pemerintah melakukan beberapa langkah.

"Jadi kita punya target cukup besar bahwa untuk desa dan rumah tangga berlistrik ditargetkan pada 2029 sudah 100 persen," kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin dikutip dari Antara pada Kamis (24/9).

Ia mengemukakan untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan berbagai percepatan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok. Secara nasional rasio elektrifikasi (RE) hingga triwulan II tahun 2026 telah mencapai 99,85 persen.

"Sementara untuk pelanggan yang terlayani langsung oleh PT PLN (Persero) berada di angka 98,61 persen," ucapnya.

Ia menuturkan khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah capaian rasio elektrifikasi hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar 99,27 persen dengan rasio desa berlistrik (RD) di wilayah tersebut sudah menyentuh 96,579 persen.

"Di Sulawesi Tengah masih ada gap yang menjadi tantangan kita bersama untuk diselesaikan segera," sebutnya.

Menurut dia, pentingnya komitmen dan kolaborasi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah yang aktif mendukung eksekusi program listrik perdesaan di Sulteng.