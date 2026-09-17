Kementerian ESDM Kucurkan Rp 22,5 T di 2027: Dari Jargas, Pipa Gas, hingga Sambung Listrik Gratis

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menganggarkan 82 persen daru pagu anggaran 2027 atau sebesar Rp 22,51 triliun akan diarahkan untuk Pembangunan infrastruktur dan program strategis.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pada tahun 2027 pagu anggaran sebesar Rp 27,37 triliun sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi, mulai dari jaringan gas rumah tangga, listrik desa, hingga bantuan pasang baru listrik.

Ia menjelaskan, sisanya sekitar Rp 3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp 1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/9).

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM menyiapkan Rp 5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah, Rp 949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga, serta Rp 9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.

Menurutnya, baagi masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan, pemerataan akses menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas manfaat pembangunan energi.

Bahlil menyampaikan bahwa perhatian tidak hanya diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun lain yang masih membutuhkan penanganan akses listrik.

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," ujarnya.