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Djati Waluyo
Kamis, 17 September 2026 | 06.30 WIB

Belum Ada Jaringan Pipa, Gagas Salurkan CNG ke Pelanggan Komersial

Ilustrasi saluran pipa gas. (Pixabay) - Image

Ilustrasi saluran pipa gas. (Pixabay)

JawaPos.com - PT PGN Tbk melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, terus memperluas penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) bagi pelanggan komersial dan retail di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas bumi.

Di Yogyakarta, Gagas saat ini telah melayani empat pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai sekitar 50 ribu-60 ribu meter kubik (m3) per bulan.

Head Area Gagas Yogyakarta, Miranti Dyah Pramesti, mengatakan CNG menjadi solusi bagi pelanggan yang membutuhkan gas bumi tetapi lokasinya belum terhubung dengan jaringan pipa PGN.

"Gagas itu kan memang mengakomodir lokasi pelanggan yang belum ada jaringan pipanya," ujar Miranti saat ditemui, Yogyakarta, Rabu (16/9).

Untuk mendapatkan layanan CNG, calon pelanggan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Gagas. Perusahaan kemudian melakukan survei untuk menghitung kebutuhan volume gas sekaligus mengecek kesiapan instalasi di lokasi dan menetapkan konsumsi minimum 500 m3 per bulan bagi pelanggan CNG.

"Surveinya itu terkait satu, volumenya berapa, karena kita ada minimumnya 500 kubik per bulan," ujarnya.

Gagas juga menyiapkan proses konversi instalasi bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan LPG. Survei mencakup kebutuhan instalasi tambahan hingga jumlah kompor yang akan dikonversi.
Dari sisi layanan, Gagas menawarkan kontrak penyaluran CNG dengan periode tertentu. Untuk pelanggan retail melalui layanan GasKu, harga CNG bersifat flat selama masa kontrak sehingga tidak mengikuti perubahan harga minyak dunia dalam jangka pendek.

"Kalau CNG, kalau GasKu ini flat. Jadi memang kalau untuk retail ya, saya ngomongnya untuk retail, kita memang harganya karena tidak terpengaruh dengan minyak dunia, jadi kita enggak ikut yang tiap dua minggu itu," ucapnya.

Selain Yogyakarta, Gagas juga mengembangkan pasar CNG di wilayah Solo dan Magelang. Total penyaluran CNG Gagas di kawasan Jawa Tengah bagian selatan, termasuk Yogyakarta dan Solo, saat ini mencapai sekitar 80 ribu m3 per bulan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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