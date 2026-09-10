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Mohamad Nur Asikin
Kamis, 10 September 2026 | 21.11 WIB

PR INDONESIA Belajar Praktik Internal Communication dari Pertamina

PR INDONESIA menggelar program Corporate Communication Experience dengan mengunjungi PT Pertamina (Persero) sebagai obyek studi banding di Jakarta, Rabu (9/9). (Istimewa). - Image

PR INDONESIA menggelar program Corporate Communication Experience dengan mengunjungi PT Pertamina (Persero) sebagai obyek studi banding di Jakarta, Rabu (9/9). (Istimewa).

JawaPos.com – Bagi sebuah organisasi, komunikasi tidak hanya dilakukan kepada pihak ekternal. Hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana organisasi mengelola komunikasi internalnya. Sebagai lokasi studi banding, PR INDONESIA menggelar program Corporate Communication Experience dengan mengunjungi PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Rabu (9/9). 

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para praktisi corporate communication dan Public Relations dari berbagai BUMN serta perusahaan swasta untuk mempelajari langsung praktik komunikasi internal yang diterapkan Pertamina.

Kunjungan tersebut secara khusus membahas bagaimana Pertamina mengelola komunikasi internal bagi lebih dari 43.000 pekerja, sekaligus membangun hubungan dan kepercayaan antara perusahaan dengan pekerja.

Founder & CEO PR INDONESIA Group Asmono Wikan menyampaikan alasan mengapa Pertamina dijadikan tujuan studi banding. Menurutnya, Pertamina dinilai konsisten mengembangkan praktik komunikasi internal yang berdampak bagi perusahaan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa forum yang secara khusus membahas praktik terbaik komunikasi internal masih relatif jarang dilakukan di Indonesia.

"Dari sekian banyak perusahaan di Indonesia, Pertamina adalah satu dari sedikit yang benar-benar mampu melakukan berbagai praktik tentang internal communication yang sangat berdampak. Melalui program-program yang sangat terukur, Pertamina berhasil meningkatkan soliditas internal karyawan menjadi sebuah orkestra yang dipimpin oleh tim komunikasinya," ujar Asmono.

Ia menilai praktik komunikasi internal yang diterapkan Pertamina layak menjadi bahan studi sekaligus benchmark bagi para praktisi komunikasi di perusahaan lain.

"Ketika teman-teman kembali ke kantor masing-masing, mereka bisa mengambil insight dari Pertamina ini untuk kemudian dimodifikasi dan diterapkan," tambahnya.

Sementara itu, Manager Internal Communication Pertamina, Sarah, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama komunikasi internal Pertamina adalah membangun kepercayaan di kalangan pekerja.

"Acara hari ini Pertamina menerima kunjungan dari rombongan PR INDONESIA. Kita di sini memberikan sharing tentang seluk-beluk corporate communication dan terutama bagaimana membangun kepercayaan dari pekerja, khususnya dari komunikasi internal. Jadi kita berbagi pengalaman bagaimana mengelola hubungan antara perusahaan dan pekerja itu sendiri," kata Sarah.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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