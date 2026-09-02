Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Langsung Melonjak Tajam

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali menguat pada pembukaan perdagangan Selasa (2/9) pagi.
Hal itu seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran saling melancarkan serangan.
Melansir Investing, pada pukul 08:05 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik atau 1,30 poin atau 1,39 persen ke level 96,51 dollar per barel, atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (1/9) pagi sebesar 91,11 dollar per barel.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,61 poin atau 1,84 persen ke level 91,82 dollar per barel.
Naik jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu pagi sebelumnya sebesar 86,64 dollar per barel.
Melansir Reuters, Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan serangkaian serangan udara terhadap sejumlah target di Iran pada malam sebelumnya.
Serangan tersebut kemudian dibalas Iran dan menjadi eskalasi paling serius dalam konflik kedua negara dalam beberapa pekan terakhir.
Komando Pusat AS (U.S. Central Command), mengatakan serangan dilakukan setelah adanya upaya serangan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) terhadap kapal komersial di Selat Hormuz, serta terhadap personel militer AS yang ditempatkan di kawasan tersebut.
IRGC mengatakan serangan AS akan semakin membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz.
Jalur perairan strategis tersebut sebelumnya dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak global sebelum konflik berlangsung.
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Jawa Pos
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