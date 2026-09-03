Apakah Bensin Dicampur Minyak Kayu Putih Bisa Lebih Irit? Ini Faktanya

JawaPos.com - Klaim bahwa mencampurkan minyak kayu putih ke dalam bensin dapat membuat konsumsi bahan bakar lebih irit ramai diperbincangkan di media sosial.

Berbagai unggahan menyebutkan bahwa campuran tersebut mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan.

Informasi itu kemudian dikaitkan dengan sejumlah penelitian yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi mengenai pemanfaatan minyak kayu putih sebagai bioaditif pada bensin. Hasil penelitian tersebut pun memicu beragam tanggapan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Lantas, benarkah mencampurkan minyak kayu putih ke dalam bensin dapat membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat? Berikut penjelasan berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari sumber yang relevan.

Benarkah bensin dicampur minyak kayu putih bisa bikin irit? Secara kimia, minyak kayu putih tergolong minyak atsiri yang komponen utamanya adalah 1,8-cineole (eucalyptol). Senyawa ini mengandung oksigen sehingga dalam sejumlah penelitian dinilai berpotensi membantu proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar menjadi lebih sempurna.

Beberapa penelitian yang banyak dikutip antara lain berasal dari Jurnal Transmisi Universitas Merdeka (UNMER) Malang, Jurnal Pendidikan Teknik Mesin (JPTM) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), serta penelitian yang dipublikasikan peneliti Utomo dan Arsana (2020).