Tak Perlu Banyak Minyak, Begini Cara Membuat Oseng Tongkol yang Enak

JawaPos.com – Ikan tongkol bisa diolah menjadi berbagai menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Salah satunya adalah oseng tongkol dengan perpaduan bumbu iris, cabai, tomat hijau, dan aneka rempah.

Menu ini cocok bagi Anda yang ingin menyajikan lauk praktis dengan penggunaan minyak yang tidak terlalu banyak. Ikan tongkol juga dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi dalam menu sehari-hari.

Dengan bumbu yang relatif mudah ditemukan di dapur, oseng tongkol dapat menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun malam. Cara memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng tongkol yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 1 kg atau 1 ekor tongkol segar

10 buah terong hijau bulat

2 sdt udang rebon

1 genggam ale

20 gram lengkuas

4 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk purut

200 ml air

2 sdt garam

1 sdt gula pasir

2 sdt kaldu jamur

1 sdm saus tiram Bumbu iris 125 gram bawang merah

60 gram bawang putih

20 gram cabai rawit merah

25 gram cabai merah keriting

20 gram cabai merah besar

100 gram tomat hijau Cara membuat oseng tongkol Bersihkan ikan tongkol, kemudian pisahkan dari duri dan bagian yang tidak diperlukan. Kepala ikan dapat dibuang atau disisihkan sesuai selera.

Suwir daging tongkol menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, masukkan ke dalam air fryer dan masak kurang lebih selama 15 menit hingga matang. Jika sudah, keluarkan dan sisihkan.

Siapkan seluruh bumbu iris. Iris bawang merah dan bawang putih, kemudian lanjutkan dengan memotong cabai serta tomat hijau sesuai kebutuhan.

Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang putih terlebih dahulu dan tumis sampai aromanya harum.

Tambahkan bawang merah, lalu aduk hingga kedua jenis bawang mulai layu dan tercampur rata.

Masukkan lengkuas yang telah digeprek bersama daun salam dan daun jeruk. Tumis kembali hingga aroma rempahnya keluar.

Tuangkan udang rebon, kemudian aduk dan masak sampai harum.

Tambahkan sedikit air agar bumbu tidak terlalu kering. Masukkan tomat hijau yang telah dipotong bersama ale, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur.

Bumbui dengan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan saus tiram. Aduk kembali hingga bumbu larut dan menyatu.