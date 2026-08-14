Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.41 WIB

PSEL Kedua Surabaya Dibangun di Sumberejo, Pemkot Siapkan Rp 10,7 Miliar

TPA Benowo Surabaya. (Diskominfo Surabaya) - Image

TPA Benowo Surabaya. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya tengah bersiap untuk melakukan pengadaan tanah yang digunakan sebagai tempat Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) kedua di Sumberejo, Kecamatan Pakal Surabaya. Dana yang disiapkan mencapai Rp 10,7 miliar. 

Dalam proyek tersebut, lahan yang dibutuhkan total mencapai lima hektar. Tiga hektar diperuntukan landfill fly ash yang diproyeksikan dapat digunakan selama 30 tahun.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Krestian dari jumlah tersebut, lahan seluas 47.354 meter persegi merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan 6.225 meter persegi lainnya masuk dalam proses pengadaan tanah.

"Tanah aset Pemkot 47.354 meter persegi ditambah 6.225 meter persegi pengadaan, sehingga total 53.579 meter persegi," ujar Iman, Jumat (14/8). 

Lahan yang masuk proses pengadaan, hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menetapkan nilai penggantian wajar sebesar Rp10.766.137.000.

Tahapan diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Setelah itu dilakukan penetapan lokasi berdasarkan SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/124/436.1.2/2026.

"Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan permohonan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah," kata Iman.

Tahapan berikutnya, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, termasuk penyusunan peta bidang dan daftar nominatif pemilik tanah.

Setelah data tanah dan pemilik teridentifikasi, proses dilanjutkan dengan appraisal oleh KJPP untuk menentukan nilai penggantian wajar. 

"Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada pemilik tanah melalui musyawarah," ungkapnya lagi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kisah Adit, Bonek VVIP Pertama yang Rogoh Rp 25 Juta untuk Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Kisah Adit, Bonek VVIP Pertama yang Rogoh Rp 25 Juta untuk Persebaya

Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.42 WIB

Manfaatkan Korban yang Tertidur, Pria Asal Lamongan Gondol Motor di Warkop Surabaya - Image
Surabaya Raya

Manfaatkan Korban yang Tertidur, Pria Asal Lamongan Gondol Motor di Warkop Surabaya

Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.55 WIB

Penipuan Loker di Pemkot Surabaya Bertambah Jadi 10, Korban Diminta Bayar hingga Rp 50 Juta - Image
Surabaya Raya

Penipuan Loker di Pemkot Surabaya Bertambah Jadi 10, Korban Diminta Bayar hingga Rp 50 Juta

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore