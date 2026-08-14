PSEL Kedua Surabaya Dibangun di Sumberejo, Pemkot Siapkan Rp 10,7 Miliar

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya tengah bersiap untuk melakukan pengadaan tanah yang digunakan sebagai tempat Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) kedua di Sumberejo, Kecamatan Pakal Surabaya. Dana yang disiapkan mencapai Rp 10,7 miliar.

Dalam proyek tersebut, lahan yang dibutuhkan total mencapai lima hektar. Tiga hektar diperuntukan landfill fly ash yang diproyeksikan dapat digunakan selama 30 tahun.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Krestian dari jumlah tersebut, lahan seluas 47.354 meter persegi merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan 6.225 meter persegi lainnya masuk dalam proses pengadaan tanah.

"Tanah aset Pemkot 47.354 meter persegi ditambah 6.225 meter persegi pengadaan, sehingga total 53.579 meter persegi," ujar Iman, Jumat (14/8).

Lahan yang masuk proses pengadaan, hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menetapkan nilai penggantian wajar sebesar Rp10.766.137.000.

Tahapan diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Setelah itu dilakukan penetapan lokasi berdasarkan SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/124/436.1.2/2026.

"Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan permohonan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah," kata Iman.

Tahapan berikutnya, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, termasuk penyusunan peta bidang dan daftar nominatif pemilik tanah.

Setelah data tanah dan pemilik teridentifikasi, proses dilanjutkan dengan appraisal oleh KJPP untuk menentukan nilai penggantian wajar.