Lima Unit PLTP Beroperasi, Produksi Listrik Sorik Marapi Meningkat

Vice President Corporate Relations and Stakeholder KS Orka Renewables Ali Sahid di IIGCE 2026, JICC Senayan. (Febry Ferdian/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara, menunjukkan peningkatan produksi listrik signifikan sejak unit pertama beroperasi pada 2019.
PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mencatat pembangkitan listrik bersih meningkat dari 84,80 GWh pada 2019 menjadi 1.445,97 GWh pada 2025 dan pada Januari-Juni 2026, pembangkitan telah mencapai 695,23 GWh.
Vice President Corporate Relations and Stakeholder KS Orka Renewables Ali Sahid mengatakan, peningkatan tersebut sejalan dengan pengembangan pembangkit secara bertahap di lapangan panas bumi Sorik Marapi.
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”Sorik Marapi mengembangkan lima unit pembangkit dalam delapan tahun,” kata Ali di IIGCE 2026, JICC Senayan.
Pengembangan dimulai dari pengeboran sumur pertama pada Oktober 2016.
Unit pertama mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2019, sementara unit kelima mulai beroperasi pada 2025.
Pola pengembangan modular memungkinkan penambahan kapasitas dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik reservoir.
Menurut Ali, pendekatan tersebut juga memungkinkan sistem pembangkit menyesuaikan perubahan kondisi reservoir selama masa produksi.
”Pengembangan modular membuat pembangkit dapat menyesuaikan karakteristik reservoir secara bertahap,” ujar Ali.
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