Harga Minyak Brent Tembus USD 92 per Barel, Dipicu Gejolak Pasokan dan Konflik Iran

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. (AP Photo/Kamran Jebreili)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia kompak naik pada perdagangan Kamis (20/8) seiring dengan prospek perang Amerika Serikat-Iran serta keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz.
Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,39 poin atau 0,43 persen ke level 92,00 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,25 poin atau 0,30 persen ke level 84,64 dollar per barel.
Dilansir Reuters, kondisi tersebut terjadi karena investor menilai prospek perang Amerika Serikat-Iran serta keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz.
"Harga minyak tetap tinggi karena pasar didukung oleh serangan sporadis di Timur Tengah, tetapi kekurangan momentum baru tanpa adanya eskalasi besar," kata Kepala Strategi Nissan Securities Investment, Hiroyuki Kikukawa.
Ia menambahkan, pasar kemungkinan akan mempertahankan tren kenaikan secara bertahap mengingat ketidakpastian mengenai perundingan perdamaian dan ketegangan yang melibatkan Uni Emirat Arab (UEA), Oman, dan Iran.
Pada Selasa (18/8), Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak ada pembicaraan yang berlangsung dengan Iran dan menyebut Selat Hormuz terbuka. Namun, Iran menyatakan jalur perairan tersebut masih ditutup.
Data pada Rabu (19/8) menunjukkan lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz melambat. Sebagian besar pemilik kapal menghindari jalur perairan strategis tersebut karena belum adanya sinyal yang jelas mengenai pembukaannya kembali setelah blokade diberlakukan selama perang Iran.
Di AS, persediaan minyak mentah dan bensin meningkat, sedangkan stok distilat menurun pada pekan lalu, menurut Badan Informasi Energi AS atau Energy Information Administration (EIA) pada Rabu (19/8).
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Jawa Pos
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