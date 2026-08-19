AS-Iran Beda Klaim Soal Selat Hormuz, Harga Minyak Mentah Dunia Meningkat

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia kompak naik pada perdagangan Rabu (19/8) seiring dengan pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Washington mengenai apakah Selat Hormuz masih terbuka bagi kapal-kapal.

Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,21 poin atau 0,23 persen ke level 91,54 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,64 poin atau 0,76 persen ke level 84,70 dollar per barel.

Dilansir Reuters Presiden AS Donald Trump pada Selasa mengatakan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran dan menegaskan bahwa Selat Hormuz terbuka. Pernyataan tersebut bertentangan dengan klaim Iran yang menyebut jalur perairan strategis tersebut masih ditutup untuk pelayaran.

Perjanjian gencatan senjata sementara berakhir pada Senin. Seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa negaranya mengambil langkah akibat kebuntuan diplomatik tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai serangan baru dari kedua pihak pada Selasa.

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Untuk menghindari Selat Hormuz, kabinet Irak menyetujui mekanisme ekspor minyak mentah Irak melalui perusahaan internasional dan lokal khusus serta melalui sejumlah jalur ekspor, kata pemerintah pada Selasa.

Kontrak berdasarkan mekanisme baru tersebut akan berlangsung selama tiga bulan mulai 1 September, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan setelah rapat kabinet.

Sementara itu, dua perusahaan pelayaran besar asal China menghentikan pengiriman kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandeb di tengah konflik di Timur Tengah. Sebagai gantinya, mereka mengambil kargo minyak di luar kawasan Teluk, menurut tiga eksekutif industri, pelacak kapal tanker, dan seorang broker kapal.

Di AS, persediaan minyak mentah dan produk distilat turun, sementara stok bensin meningkat pada pekan lalu, menurut sumber pasar yang mengutip data American Petroleum Institute (API) pada Selasa.