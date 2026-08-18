Merdeka dari Ketergantungan Genset, PNRE-Kemenkop Kembangkan PLTS Pulau Sembur

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun di Pulau Sembur, Batam, sebagai bagian dari pengembangan PLTS Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, dikutip dari Antara, Selasa (18/8), mengatakan PLTS itu memiliki kapasitas 1 MWp dengan dukungan baterai 1 MWh dan diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas dan perkembangan ekonomi masyarakat.

“Bagi kami, energi bukan hanya tentang menghasilkan listrik. Yang lebih penting adalah bagaimana listrik tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung aktivitas mereka. Diharapkan kehadiran listrik secara kontinu dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Pulau Sembur,” kata John.

PLTS Pulau Sembur dikembangkan karena wilayah tersebut sebelumnya masih mengandalkan genset yang cukup membebani ekonomi masyarakat.

Proyek tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekitar 200 kepala keluarga sekaligus kegiatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, termasuk melalui pembangunan pabrik es berkapasitas 4 ton per hari dan gudang pendingin.

“Dengan tersedianya fasilitas seperti penyimpan berpendingin (cold storage) dan pembuat es (ice maker), masyarakat nelayan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan lebih baik dan mengembangkan usaha ikannya,” kata John.

Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, untuk pertama kalinya masyarakat menjalankan upacara bendera dengan menggunakan listrik PLTS.

John mengatakan, itu menjadi salah satu gambaran kecil dari pemanfaatan energi yang kini tersedia di pulau tersebut.