Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.19 WIB

Merdeka dari Ketergantungan Genset, PNRE-Kemenkop Kembangkan PLTS Pulau Sembur

PLTS yang dibangun di Pulau Sembur, Batam, sebagai bagian dari pengembangan PLTS Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (ANTARA) - Image

PLTS yang dibangun di Pulau Sembur, Batam, sebagai bagian dari pengembangan PLTS Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (ANTARA)

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun di Pulau Sembur, Batam, sebagai bagian dari pengembangan PLTS Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, dikutip dari Antara, Selasa (18/8), mengatakan PLTS itu memiliki kapasitas 1 MWp dengan dukungan baterai 1 MWh dan diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas dan perkembangan ekonomi masyarakat.

“Bagi kami, energi bukan hanya tentang menghasilkan listrik. Yang lebih penting adalah bagaimana listrik tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung aktivitas mereka. Diharapkan kehadiran listrik secara kontinu dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Pulau Sembur,” kata John.

PLTS Pulau Sembur dikembangkan karena wilayah tersebut sebelumnya masih mengandalkan genset yang cukup membebani ekonomi masyarakat.

Proyek tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekitar 200 kepala keluarga sekaligus kegiatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, termasuk melalui pembangunan pabrik es berkapasitas 4 ton per hari dan gudang pendingin.

“Dengan tersedianya fasilitas seperti penyimpan berpendingin (cold storage) dan pembuat es (ice maker), masyarakat nelayan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan lebih baik dan mengembangkan usaha ikannya,” kata John.

Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, untuk pertama kalinya masyarakat menjalankan upacara bendera dengan menggunakan listrik PLTS.

John mengatakan, itu menjadi salah satu gambaran kecil dari pemanfaatan energi yang kini tersedia di pulau tersebut.

Dari sound system yang mengumandangkan Indonesia Raya hingga rangkaian upacara yang dijalankan para siswa, energi matahari menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan masyarakat Pulau Sembur.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Stop PLTD 13 GW Tahun ini, Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS 30 GW - Image
Energi

Stop PLTD 13 GW Tahun ini, Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS 30 GW

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.20 WIB

BPOM Soroti Operasional Industri Kesehatan Ramah Lingkungan, PLTS Mulai Digunakan di Fasilitas Distribusi Obat - Image
Ekonomi

BPOM Soroti Operasional Industri Kesehatan Ramah Lingkungan, PLTS Mulai Digunakan di Fasilitas Distribusi Obat

Rabu, 8 Juli 2026 | 00.00 WIB

Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan jadi Lokasi PLTS, Kejar Target 100 GW - Image
Energi

Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan jadi Lokasi PLTS, Kejar Target 100 GW

Minggu, 5 Juli 2026 | 04.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore