Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.20 WIB

Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan jadi Lokasi PLTS, Kejar Target 100 GW

Pertamina NRE menyatakan siap untuk mengembangkan proyek PLTS dengan memanfaatkan area operasional dan lahan bekas tambang milik PTBA. (ANTARA) - Image

Pertamina NRE menyatakan siap untuk mengembangkan proyek PLTS dengan memanfaatkan area operasional dan lahan bekas tambang milik PTBA. (ANTARA)

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyatakan siap untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan memanfaatkan area operasional dan lahan bekas tambang milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Komitmen tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Kamis (2/7) di Kantor Pusat PTBA, Jakarta.

Corporate Secretary Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Sri Nur Hidayati mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurutnya, percepatan transisi energi memerlukan kolaborasi yang mampu mengintegrasikan pengembangan proyek, kesiapan ekosistem industri, serta peningkatan kapasitas nasional dalam menjawab kebutuhan energi bersih yang terus meningkat.

"Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan proyek-proyek energi hijau yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memperkuat ekosistem industri nasional, serta membuka peluang pendanaan hijau untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia," kata Sri, dikutip Sabtu (4/7).

Melalui sinergi ini, Pertamina NRE menyatakan siap mengambil peran sentral dalam mengonversi aset nasional menjadi pusat energi bersih. Hal ini sekaligus mendukung pemenuhan program pembangunan PLTS 100GW yang ditargetkan dapat dicapai pada 2029.

Adapun nota kesepahaman antara kedua belah pihak dimaksudkan untuk memastikan proyek berjalan secara terukur dan cepat.

Dalam hal ini, Pertamina NRE dan PTBA menyepakati ruang lingkup kerja sama komprehensif yang dimulai dari tahap identifikasi lokasi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan (feasibility study) dari aspek teknis maupun finansial.

Setelah itu, kedua belah pihak akan melakukan evaluasi model kerja sama sebelum akhirnya melangkah ke tahap akhir berupa pengembangan proyek secara penuh.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Percepat Transisi Energi, PTBA Manfaatkan 250 Hektare Lahan Pascatambang untuk PLTS - Image
Energi

Percepat Transisi Energi, PTBA Manfaatkan 250 Hektare Lahan Pascatambang untuk PLTS

Kamis, 2 Juli 2026 | 23.59 WIB

IEEFA: PLTS Atap Kunci Transisi Energi Indonesia, namun Terhambat Kebijakan - Image
Energi

IEEFA: PLTS Atap Kunci Transisi Energi Indonesia, namun Terhambat Kebijakan

Senin, 29 Juni 2026 | 20.06 WIB

Target PLTS 100 GW Butuh Dukungan Banyak Pihak, Skema Blended Finance Dorong Andil Koperasi - Image
Energi

Target PLTS 100 GW Butuh Dukungan Banyak Pihak, Skema Blended Finance Dorong Andil Koperasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore