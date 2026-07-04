Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan jadi Lokasi PLTS, Kejar Target 100 GW

Pertamina NRE menyatakan siap untuk mengembangkan proyek PLTS dengan memanfaatkan area operasional dan lahan bekas tambang milik PTBA. (ANTARA)
JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyatakan siap untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan memanfaatkan area operasional dan lahan bekas tambang milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).
Komitmen tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Kamis (2/7) di Kantor Pusat PTBA, Jakarta.
Corporate Secretary Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Sri Nur Hidayati mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, percepatan transisi energi memerlukan kolaborasi yang mampu mengintegrasikan pengembangan proyek, kesiapan ekosistem industri, serta peningkatan kapasitas nasional dalam menjawab kebutuhan energi bersih yang terus meningkat.
"Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan proyek-proyek energi hijau yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memperkuat ekosistem industri nasional, serta membuka peluang pendanaan hijau untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia," kata Sri, dikutip Sabtu (4/7).
Melalui sinergi ini, Pertamina NRE menyatakan siap mengambil peran sentral dalam mengonversi aset nasional menjadi pusat energi bersih. Hal ini sekaligus mendukung pemenuhan program pembangunan PLTS 100GW yang ditargetkan dapat dicapai pada 2029.
Adapun nota kesepahaman antara kedua belah pihak dimaksudkan untuk memastikan proyek berjalan secara terukur dan cepat.
Dalam hal ini, Pertamina NRE dan PTBA menyepakati ruang lingkup kerja sama komprehensif yang dimulai dari tahap identifikasi lokasi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan (feasibility study) dari aspek teknis maupun finansial.
Setelah itu, kedua belah pihak akan melakukan evaluasi model kerja sama sebelum akhirnya melangkah ke tahap akhir berupa pengembangan proyek secara penuh.
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