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Selasa, 18 Agustus 2026 | 18.04 WIB

Stok LPG di Flores Masih Tersedia, 20 Tabung Tiba di Maumere

Pertamina Patra Niaga menyalurkan sebanyak 20 tabung LPG di Maumere. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan energi bagi masyarakat/(Istimewa). - Image

Pertamina Patra Niaga menyalurkan sebanyak 20 tabung LPG di Maumere. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan energi bagi masyarakat/(Istimewa).

JawaPos.com – Ketersediaan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap dijaga setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak lima agen LPG di Flores masih beroperasi dalam kondisi aman.

Stok LPG juga secara umum masih tersedia di tingkat agen dan outlet. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian di tengah proses pemulihan infrastruktur dan akses distribusi yang terdampak bencana.

Pada 16 Agustus 2026 pukul 10.19 WITA, sebanyak 20 tabung LPG telah tiba di Maumere. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan energi bagi masyarakat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan pemulihan fasilitas dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

“Keselamatan masyarakat, pekerja, dan keandalan penyaluran energi menjadi prioritas kami. Karena itu, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap fasilitas yang akan dioperasikan telah melalui pengecekan dan memenuhi aspek keselamatan,” ujar Kitty.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas, instansi terkait, mitra lembaga penyalur, serta seluruh stakeholder untuk mempercepat pemulihan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Di sisi distribusi BBM, enam Fuel Terminal (FT) masih beroperasi menjalankan suplai dan distribusi energi. Sementara tiga FT masih melakukan persiapan penyaluran sambil menunggu akses jalan yang terdampak longsor kembali normal.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tetap tenang dan menggunakan LPG maupun BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi melalui Pertamina Contact Center 135 terkait kondisi penyaluran energi dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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