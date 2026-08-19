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Antara
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.49 WIB

BNPB Siapkan Bantuan Perbaikan Rumah Korban Gempa NTT, dari Uang hingga Hunian Tetap

Warga berjalan di dekat rumah yang rusak akibat gempa bumi di kawasan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym) - Image

Warga berjalan di dekat rumah yang rusak akibat gempa bumi di kawasan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym)

 JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan yang diberikan bervariasi tergantung tingkat kerusakan rumah, dari bentuk uang tunai hingga hunian tetap pengganti rumah.

Saat ini, tak sedikit rumah warga di berbagai wilayah di NTT yang rusak akibat terkena gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8) sore WITA.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi tuntas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp15 juta.

"Sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta," kata Suharyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu sebagaimana dilansir dari Antara.

Sementara itu bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap).

Namun sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan pilihan solusi bagi warga yang rumahnya rusak berat.

Yakni menempati hunian sementara (huntara) attau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu.

Masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak berat, kata dia, nantinya dapat memilih salah satu dari dua alternatif tersebut.

Editor: Bayu Putra
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