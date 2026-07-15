Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo di Bawah Rp 20.000

Harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan di Indonesia. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo menjadi di bawah Rp 20.000 per liter mulai 1 Juli 2026.
Harga tersebut turun jika dibandingkan dengan harga yang berlaku sejak 10 Juni 2026, Pertamax Turbo turun Rp 1.450 per liter, dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter.
Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perubahan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina pada awal Juli. Selain Pertamax Turbo, Pertamina juga memangkas harga Pertamina Dex dan Dexlite.
Harga Pertamina Dex turun Rp 3.650 per liter, dari Rp 24.800 pada 10 Juni 2026 menjadi Rp 21.150 per liter mulai 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Dexlite berkurang Rp 3.300 per liter, dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700 per liter.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) tetap dipertahankan di level Rp 16.250 per liter. Begitu pula Pertamax Green 95 yang masih dibanderol Rp 17.000 per liter sejak 10 Juni 2026.
Penyesuaian harga BBM tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain dinamika harga minyak mentah dunia, kebijakan fiskal pemerintah, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional.
Penyesuaian juga dilakukan oleh badan usaha penyalur lainnya. BP-AKR menurunkan harga BP Ultimate Diesel secara signifikan dari Rp 25.060 menjadi Rp 21.340 per liter. Sementara itu, harga BP 92 tetap Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate bertahan di Rp 17.240 per liter.
BP-AKR menurunkan harga BP Ultimate Diesel secara signifikan dari Rp 25.060 menjadi Rp 21.340 per liter. Sementara itu, harga BP 92 tetap Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate bertahan di Rp 17.240 per liter.
Shell Indonesia turut memangkas harga Shell V-Power Diesel dari Rp 24.490 menjadi Rp 21.340 per liter. Adapun harga Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tercantum dalam daftar harga terbaru.
Sementara itu, Vivo Energy Indonesia menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp 16.670 per liter, Revvo 95 Rp 17.240 per liter, dan Diesel Primus Rp 21.340 per liter. Mobil Indostation juga mempertahankan harga Gasoline 92 di level Rp 16.670 per liter.
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