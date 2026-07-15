Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.54 WIB

Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo di Bawah Rp 20.000

Harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan di Indonesia. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS) - Image

Harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan di Indonesia. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo menjadi di bawah Rp 20.000 per liter mulai 1 Juli 2026.

Harga tersebut turun jika dibandingkan dengan harga yang berlaku sejak 10 Juni 2026, Pertamax Turbo turun Rp 1.450 per liter, dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perubahan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina pada awal Juli. Selain Pertamax Turbo, Pertamina juga memangkas harga Pertamina Dex dan Dexlite.

Harga Pertamina Dex turun Rp 3.650 per liter, dari Rp 24.800 pada 10 Juni 2026 menjadi Rp 21.150 per liter mulai 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Dexlite berkurang Rp 3.300 per liter, dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700 per liter.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) tetap dipertahankan di level Rp 16.250 per liter. Begitu pula Pertamax Green 95 yang masih dibanderol Rp 17.000 per liter sejak 10 Juni 2026.

Penyesuaian harga BBM tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain dinamika harga minyak mentah dunia, kebijakan fiskal pemerintah, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional.

Penyesuaian juga dilakukan oleh badan usaha penyalur lainnya. BP-AKR menurunkan harga BP Ultimate Diesel secara signifikan dari Rp 25.060 menjadi Rp 21.340 per liter. Sementara itu, harga BP 92 tetap Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate bertahan di Rp 17.240 per liter.

BP-AKR menurunkan harga BP Ultimate Diesel secara signifikan dari Rp 25.060 menjadi Rp 21.340 per liter. Sementara itu, harga BP 92 tetap Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate bertahan di Rp 17.240 per liter.

Shell Indonesia turut memangkas harga Shell V-Power Diesel dari Rp 24.490 menjadi Rp 21.340 per liter. Adapun harga Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tercantum dalam daftar harga terbaru.

Sementara itu, Vivo Energy Indonesia menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp 16.670 per liter, Revvo 95 Rp 17.240 per liter, dan Diesel Primus Rp 21.340 per liter. Mobil Indostation juga mempertahankan harga Gasoline 92 di level Rp 16.670 per liter.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Pertamina Patra Niaga Pastikan SPBU di Medan Beroperasi Normal - Image
Ekonomi

Pertamina Patra Niaga Pastikan SPBU di Medan Beroperasi Normal

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.43 WIB

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell - Image
Energi

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

Selasa, 14 Juli 2026 | 21.23 WIB

Bukti Transparansi, Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama di Indonesia Terapkan Integrasi Data Perpajakan Bersama DJP - Image
Ekonomi

Bukti Transparansi, Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama di Indonesia Terapkan Integrasi Data Perpajakan Bersama DJP

Selasa, 14 Juli 2026 | 05.40 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore