Pemerintah Buka Peluang Turunkan Harga BBM Pertamax dalam Waktu Dekat

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan terdapat kemungkinan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax akan turun dalam waktu dekat.

Bahlil menyebut, pemerintah membuka peluang penyesuaian harga bagi BBM nonsubsidi, baik yang dijual oleh Pertamina maupun badan usaha swasta.

“Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM, ketika harga minyak dunia turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Negara, Senin (20/7).

Bahlil mengatakan, pemerintah akan melakukan perhitungan dan rapat dengan PT Pertamina ataupun badan usaha lainya terkait dengan penyesuaian harga BBM non subsidi seperti Pertamax.

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Ia menjelaskan, pembicaraan tersebut akan dilakukan karena adanya penyesuaian harga minyak dunia yang sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena fluktuatifnya harga minyak dunia yang membuat harga Indonesian Crude Price (ICP) turut bergerak. Dengan begitu pemerintah akan mengambil jalan tengah untuk memberikan formulasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan pengusaha.