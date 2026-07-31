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Kuswandi
Jumat, 31 Juli 2026 | 23.26 WIB

Produksi Listrik Panas Bumi Meningkat, Laba Bersih PGE Tumbuh 15,48 Persen di Kuartal II 2026

ilustrasi pembangkit listrik panas bumi. (dok.jawapos.com) - Image

ilustrasi pembangkit listrik panas bumi. (dok.jawapos.com)

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) membukkan pendapatan sebesar USD 235,027 juta pada kuartal II 2026 atau tumbuh 14,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Keuangan PGE, Fransetya Hasudungan Hutabarat, mengatakan capaian ini menjadi cerminan konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan, dengan pendatapan tersebut maka laba bersih PGE juga naik sebesar 15,48 persen secara tahunan menjadi USD 79,607 juta yang ditopang oleh pertumbuhan produksi dan keandalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta keuntungan selisih kurs yang positif.

Fransetya mencatat, hingga semester I-2026, total produksi PGE mencapai 2.745 gigawatt hour (GWh), meningkat 13,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.416 GWh.

“Pertumbuhan yang kami catatkan di kuartal ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bekal bagi PGE untuk terus memperluas manfaat panas bumi bagi masyarakat sekaligus mendorong transisi energi nasional,” ujar Fransetya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (31/7).

Fransetya performa PGE juga menunjukkan tren akselerasi pada kuartal II-2026, dengan laba bersih kuartal I-2026 tercatat USD 43,899 juta, yang kemudian bertumbuh signifikan hingga mencapai akumulasi USD 79,607 juta pada akhir kuartal II-2026.

Dari segi permodalan, ekuitas Perseroan tercatat sebesar USD 2,006 miliar pada kuartal II-2026, mencerminkan fondasi keuangan yang sehat dengan kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajiban sekaligus menghasilkan laba.

Di sisi lain, liabilitas Perseroan justru turun 2,80 persen dibandingkan 31 Desember 2025 menjadi USD 961,184 juta, penurunan yang berdampak positif terhadap penguatan struktur modal serta penurunan risiko keuangan Perseroan.

Editor: Kuswandi
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