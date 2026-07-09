PGE Targetkan PLTP Lumut Balai Unit 3 Beroperasi 2030, Siap Tambah 55 MW Listrik Bersih

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menggelar tajak (spud-in) sumur eksplorasi pertama untuk proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 yang ditargetkan rampung pada 2030.

Direktur Utama PGE, Ahmad Yani, mengatakan tajak tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan energi panas bumi di Sumatra dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Ahmad menegaskan, pengembangan Lumut Balai Unit 3 merupakan komitmen nyata Perseroan dalam menjawab tantangan kebutuhan energi masa depan, khususnya untuk wilayah Sumatra.

“Di tengah dinamika energi global, panas bumi hadir sebagai sumber energi baseload lokal yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Tajak sumur pertama PLTP Lumut Balai Unit 3 ini menjadi langkah konkret kami dalam menghadirkan energi yang bersih dan tangguh demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ahmad dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).

Ahmad mengatakan, tajak perdana PLTP Lumut Balai Unit 3 dilakukan di sumur LMB 19-3 yang berlokasi di Desa Babatan, Kecamatan Semende Darat Ulu menggunakan rig GDAP#123. Dengan target kedalaman 2.500 meter, pengeboran ini diperkirakan rampung dalam 44 hari.

Ia menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan eksplorasi sumur hingga pembangunan PLTP dijalankan dengan kepatuhan ketat terhadap standar teknis, operasional, serta aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

Terletak di kaki Bukit Lumut Balai, Muara Enim, Sumatra Selatan, PLTP Lumut Balai Unit 3 merupakan kelanjutan dari dua proyek strategis PGE di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai dan Margabayur. Sebelumnya, PGE telah mengoperasikan Unit 1 yang diresmikan pada September 2019 dan Unit 2 pada Juni 2025, dengan total kapasitas gabungan sebesar 2x55 megawatt (MW).

“Target operasional pada tahun 2030, PLTP Lumut Balai Unit 3 akan menambah 55 MW pasokan listrik bersih, yang akan semakin memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Muara Enim dan Sumatra Selatan,” ujarnya.