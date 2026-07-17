Menteri ESDM Bahlil Tegaskan Proyek Blok Masela Tetap Lindungi Hak Warga

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pembangunan pembangunan Proyek Strategis Nasional Lapangan Gas Abadi Blok Masela tetap melindungi hak masyarakat setempat.

Bahlil menyebut bahwa, pemerintah menempatkan masyarakat di sekitar wilayah operasi khususnya di Kepulauan Tanimbar sebagai bagian penting dalam pelaksanaan proyek yang dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Kita sudah bicara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, Inpex, dan SKK Migas. Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar," ujar Bahlil dalam acara groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, Kamis (16/7).

Bahlil menegaskan, pembangunan Lapangan Gas Abadi Blok Masela harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan warga yang telah mengelola lahan di sekitar lokasi proyek.

Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan kebijakan kompensasi bagi masyarakat yang telah memanfaatkan lahan secara turun-temurun, termasuk yang berada di kawasan hutan.

"Sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah berang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan (Presiden) agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya," ujarnya.

Lanjutnya, Kementerian ESDM juga meminta pengelola Blok Masela, Inpex Masela Ltd., bersama pemerintah daerah memperkuat program pelatihan vokasi bagi masyarakat setempat.

Langkah ini dinilai penting agar pemuda asal Kepulauan Tanimbar dan wilayah sekitarnya memiliki keterampilan yang sesuai untuk mengisi berbagai posisi, baik teknis maupun strategis, sejak tahap konstruksi hingga operasional proyek.