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Antara
Jumat, 17 Juli 2026 | 06.15 WIB

Bahlil Sebut Investasi Proyek LNG Masela Tembus Rp 342 Triliun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7). (ANTARA) - Image

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7). (ANTARA)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat nilai investasi proyek LNG Abadi Masela sekitar USD 21 miliar atau sekitar Rp 342 triliun, termasuk tambahan USD 1 miliar untuk teknologi CCS.

“Investasi ini kurang lebih USD 20,95 miliar atau USD 21 miliar,” ujar Bahlil dalam acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).

Melalui investasi tersebut, tutur Bahlil, proyek LNG Abadi Masela direncanakan menghasilkan LNG mencapai 9,5 juta ton per tahun, ditambah kondensat hingga 35 ribu barel per hari, dan gas alam sekitar 150 juta kaki kubik per hari.

“Nanti gasnya 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kami melakukan ekspor,” ujar Bahlil.

Proyek Masela diyakini oleh Bahlil berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan dukungan teknologi CCS, proyek ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan pasokan energi sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.

Selain itu, proyek ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui investasi jangka panjang, percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, serta penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat.

“Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi. Ini masa konstruksi, ya,” kata Bahlil.

Proyek LNG (Liquefied Natural Gas) Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi di Indonesia, dimana INPEX Corporation melalui anak perusahaannya INPEX Masela, Ltd. menjadi operatornya.

Editor: Estu Suryowati
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