Prabowo Minta Proyek LNG Abadi Masela Untungkan Investor dan Beri Manfaat ke Rakyat

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026). (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan.
Artinya, investor dalam proyek tersebut harus untung, namun tetap mampu memenuhi tanggung jawab negara kepada rakyat terkait energi.
"Saya tegaskan, jalankan proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan," kata Prabowo saat meresmikan groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7) sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut Prabowo, proyek yang telah dinantikan pengembangannya selama hampir tiga dekade itu perlu dikelola secara baik agar semua pihak memperoleh keuntungan.
Ia mengingatkan, para investor yang menanamkan modal dalam proyek LNG Abadi Masela juga harus memperoleh keuntungan.
Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi kehormatan sebagai mitra yang dapat memberikan kepastian dan kepuasan kepada para investor.
"Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia," ujar Prabowo.
Meski demikian, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat Indonesia yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Energi yang dihasilkan dari proyek LNG Abadi Masela diperlukan untuk mendukung transformasi bangsa menuju negara modern dan produktif serta memperkuat pengembangan industri nasional.
"Kita ingin menjadi negara yang modern. Kita ingin menjadi bangsa yang seperti bangsa-bangsa Jepang. Kita ingin menjadi bangsa yang produktif. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri," jelas Prabowo.
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